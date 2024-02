Nos reporters filment la détresse des producteurs belges de blé, trop durement concurrencés par le blé ukrainien

La crise agricole en Belgique est directement liée au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Une concurrence exacerbée qui influe sur les prix et les revenus des agriculteurs.

Pour comprendre la situation dans laquelle les producteurs belges se trouvent, nos reporters Michael Menten et Michel Herinckx se sont rendus chez l'un d'eux, à Hélécine, dans le Brabant wallon. Kris produit des céréales et depuis plusieurs mois, il ne parvient plus à les vendre. Ses stocks sont remplis. Nos journalistes filment une montagne de blé de 7.000 tonnes dont personne ne veut. "Je n’ai jamais connu ça en 22 ans, dit Kris Niclaes, négociant en céréales. Vous savez dans le secteur aujourd’hui, tout le monde craint l’avenir. Moi je dois payer une trentaine de personnes tous les mois. Chacun doit gagner sa vie. Mais comme ça c’est impossible".

À lire aussi Un agriculteur brûle un drapeau russe en pleine manifestation: voici ce qui se cache derrière ce geste de colère

La situation est telle que certains agriculteurs ont été contraints d'abandonner leur culture de blé. C'est le cas de Tanguy, un agriculteur. Il vient de décider qu'il allait raser la moitié de sa production. Elle était devenue invendable. "Tout ça va être retourné, poubelle, tant pis pour la perte. A un moment donné vous travaillez à perte, il faut arrêter de compter", dit Tanguy Caluwaerts.