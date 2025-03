Plus de tabac visible dans les magasins dès le 1er avril: les libraires récalcitrants risquent-ils la prison?

En revanche, pour ce qui est des amendes, elles vont bel et bien tomber en cas d'infraction et seront de plus en plus lourdes s'il y a récidive.

Ces sanctions ont pour but de conscientiser les commerçants, quitte à leur faire un peu peur au passage. Les mesures témoignent avant tout de la volonté du gouvernement de faire respecter strictement cette nouvelle réglementation.

L'objectif est de réduire la visibilité des produits de tabac et de rendre le tabagisme moins attrayant, en particulier pour les jeunes.

Il est donc crucial que les libraires et les commerçants profitent des derniers jours de la période de transition pour se conformer à cette nouvelle loi avant son entrée en vigueur le 1er avril 2025.

