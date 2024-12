Le coût en espérance de vie derrière chaque cigarette recalculé: ce que révèle cette nouvelle étude

Les chercheurs de l'université britannique rappellent qu’arrêter de fumer permet de "récupérer" du temps de vie. Selon leurs calculs, renoncer à une consommation quotidienne de 10 cigarettes pendant une semaine pourrait rallonger l’espérance de vie d’une journée. Après 7 semaines, le gain serait d’une semaine entière, et après 31 semaines, d’un mois.

"Plus vous arrêtez tôt, plus votre espérance de vie s’allonge", insiste la Dr Sarah Jackson, du groupe de recherche sur l’alcool et le tabac de l’UCL. "Il est crucial de comprendre que, peu importe votre âge, les bienfaits de l’arrêt du tabac se font ressentir presque immédiatement. Il n’est jamais trop tard pour améliorer sa santé."

L'étude, relayée par le quotidien britannique The Times, sera prochainement publiées dans la revue scientifique Journal of Addiction Medicine, indiquent nos confrères du quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws.