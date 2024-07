Pour le chef de la délégation du Team Belgique, Olav Spahl, les "Jeux peuvent commencer"

Outre les équipes de hockey, féminines et masculine, le chef de la délégation belge pour Paris a embarqué vendredi matin vers Paris où les Jeux Olympiques s'ouvriront le 26 juillet, même si des compétitions débutent déjà deux jours plus tôt. Pour Olav Spahl en tous les cas, les JO "peuvent commencer".

Le programme sera chargé pour les quelque 165 athlètes, au moins, qui composent la délégation belge, la plus importante depuis 1928 à Amsterdam. "Mon agenda est plein, mais j'en suis ravi. Ce sera certainement aussi un grand défi d'être à Lille pour les Belgian Cats et à Marseille pour la voile. Je prendrai certainement encore le train", a plaisanté Olav Spahl.

"Je suis impatient d'y être et chacun est prêt. Nous avons eu une très bonne préparation. Les Jeux peuvent commencer", a confié l'Allemand de 49 ans, rôdé aux grands évènements.

Il y a trois ans, la Belgique avait ramené 7 médailles de Tokyo 2020 et l'objectif est de faire au moins aussi bien. "Certainement si l'on s'en réfère aux prévisions et prédictions, nous sommes en tous les cas confiants".

Ancien directeur technique de la fédération allemande de natation, Olav Spahl a œuvré pour le Comité olympique allemand (DOSB) et fut chef de délégation (adjoint) aux JO de Londres, Sotchi, Rio et Pyeongchang; ainsi qu'à Tokyo et Pékin pour la Belgique.