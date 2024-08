"Pour nous, c'est une star": le Stade Roi Baudouin sera complet pour la venue du Pape François en septembre

"Il y avait 1700 personnes devant nous"

Agnès s'est connectée à 10h pour avoir les places pour elle et sa famille. "On avait mis une alarme à 9h45", dit-elle. "À 10h02, on a vu que c'était actif. On s'est connecté directement et on a vu qu'il y avait 1700 personnes devant nous dans la file d'attente. Mais nous n'avons dû attendre que 6-7 minutes avant d'obtenir nos places. C'était très important pour nous, on attendait ça avec impatience. Pour nous, c'est une star le Pape. On est soulagée et très contente. C'est fantastique pour notre pays."

Des possibilités pour les groupes

Les groupes et groupes de jeunes participant à l'événement Hope Happening peuvent, eux, toujours s'inscrire. "Quelques milliers de personnes se sont déjà engagées", selon Gauthier Morel de Hope Happening, mais les inscriptions prendront fin lorsque tous les billets seront écoulés.

Au total, 35.000 fidèles pourront assister à la messe géante célébrée dans le cadre de la visite du Pape François en Belgique. Le souverain pontife se trouvera sur le territoire belge du jeudi 26 septembre en soirée au dimanche 29 septembre dans l'après-midi, à l'occasion du 600e anniversaire de la KU Leuven et de l'UCLouvain.