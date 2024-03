Pourquoi le niveau de la menace terroriste n'a-t-il pas été augmenté? La réponse de la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden

Il n'y a pas de raison d'augmenter le niveau de la menace terroriste en Belgique sur la foi des informations de l'Organe de Coordination et d'Analyse de la Menace (OCAM), a indiqué vendredi la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden.

La menace est placée à un niveau de 3 sur une échelle de 4, soit un niveau sérieux selon laquelle elle est jugée "possible et vraisemblable", le dernier niveau signifiant qu'elle est sérieuse et imminente.