Près de 28.000 objets perdus ont été récupérés à l'aéroport de Zaventem l'an dernier: et après?

Plus de 65.000 personnes sont passées ce vendredi à Zaventem. Les passagersn parfois un peu pressés, oublient parfois des effets personnels de toutes sortes. Ils atterrissent au service des objets trouvés et sont stockés pendant plusieurs mois.

L'aéroport stocke les objets trouvés pendant maximum six mois. En 2024, près de 28.000 objets ont été perdus dans l'aéroport. "Il y a des périodes plus chargées, notamment les vacances scolaires", précise Ariane Goossens, porte-parole de Brussels Airport.

Un quart des objets stockés retrouvent leur propriétaire grâce à une base de données. Les voyageurs qui ont perdu leurs effets personnels peuvent remplir un questionnaire sur le site internet de Brussels Airport. Le service des objets trouvés les font ensuite livrer dans le monde entier.

Mais tous les objets perdus des voyageurs n'atterrissent pas forcément dans le service. S'ils ont enregistré un bagage au check-in à l'entrée dans le haut du départ auprès de leur compagnie aérienne, la demande est à introduire auprès de la compagnie aérienne.

Tous les objets non réclamés sont soit donnés à des CPAS locaux ou vendus aux enchères. Pour les appareils électroniques, c'est l'ASBL Close the Gap qui les réceptionne. "On fait des collections ici presque deux fois par an", indique Peter Manderick, general manager. "Et depuis le début de notre partenariat en 2022, nous avons collectionné presque 3000 ordinateurs." Les téléphones, tablettes et ordinateurs retrouvent une nouvelle vie en Belgique ou dans les pays en développement pour favoriser l'inclusion digitale.