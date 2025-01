Vous avez déjà oublié quelque chose à l'aéroport de Bruxelles? Voici ce que deviennent vos objets perdus

Brussels Airport accueille quotidiennement une moyenne de 65.000 passagers et certains oublient parfois des objets personnels sur le site. Les 27.815 objets égarés en 2024 sont surtout des vêtements, des documents d'identité, des bijoux, des ordinateurs, des bagages non enregistrés, des portefeuilles ou des smartphones. L'aéroport a aussi retrouvé des objets plus volumineux comme des poussettes, des djembés et même une télévision.

Brussels Airport conserve les objets trouvés pendant une période maximale de six mois. La plupart des objets qui ne sont pas récupérés sont alors offerts à des organismes de bienfaisance. L'aéroport explique travailler notamment avec le Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) pour offrir les vêtements trouvés à des sans-abris. Les appareils électroniques non récupérés sont eux transmis à l'asbl Close The Gap, une organisation qui offre des appareils électroniques usagés à des initiatives sociales, médicales et éducatives. L'an dernier, Brussels Airport a remis 193 GSM et 229 tablettes à l'asbl.

Les contenants volumineux non ouverts et les liquides qui ne sont pas autorisés à passer le contrôle de sécurité sont par ailleurs remis aux CPAS locaux, pour un total de 26.200 kilogrammes en 2024.

Les autres objets non récupérés, comme des ceintures ou des lunettes, sont vendus par l'intermédiaire d'une maison de vente aux enchères.