Départs en vacances à l'aéroport de Bruxelles: "On part aujourd'hui pour skipper histoire de l'art", confient des étudiants

En Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est en effet le dernier jour d'école aujourd'hui avant les congés de carnaval. Quelque 9.000 élèves vont pouvoir profiter de deux semaines de vacances, mais certains ont pris un peu d'avance et s'envolent déjà ce vendredi pour bénéficier de prix plus intéressants.

Environ 37.000 passagers sont attendus rien qu'aujourd'hui. Et au total, l'aéroport de Bruxelles s'apprête à accueillir plus d'un million de voyageurs sur cette période de vacances. Cela représente une hausse de 11% par rapport à l'année dernière.

Les destinations privilégiées sont clairement au soleil, comme la Tunisie, le Costa Rica ou l'Espagne.

Dans le hall des départs, nous avons aussi rencontré plusieurs étudiants qui prennent un avion aujourd'hui. Notamment un groupe de 15 personnes qui part pendant 13 jours au Sénégal. "C'est un projet interculturel. On va découvrir toute une nouvelle culture et ça va être incroyable", confie l'un d'eux.

Nous avons aussi croisé un groupe qui part à San Francisco. "On part aujourd'hui parce que c'était moins cher, et parce que les vols nous arrangeaient plus le matin. Comme ça, on a du temps là-bas", nous dit l'un des étudiants. "Et pour skipper histoire de l'art", glisse une autre étudiante.