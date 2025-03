Près de 70 % des Belges en surpoids d'ici 2050: "On a vraiment un problème de malbouffe", s'inquiète un médecin

D'ici 2050, 70 % des Belges seront en surpoids. Ce chiffre, alarmant, ressort d'une étude menée dans plus de 200 pays. Il faut savoir que le nombre de personnes obèses a triplé au cours des 30 dernières années. Les auteurs de l'étude parlent d'une épidémie mondiale et alertent sur l'importance d'agir rapidement.

Un chiffre qui inquiète Philippe Devos, président d'Unessa (Fédération de l'aide et des soins aux personnes). "La Belgique est le deuxième pays européen qui consomme le plus de graisses par habitant, le premier pays européen en consommation de sodas par habitant et, en revanche, nous sommes le dernier pays européen en consommation de légumes par habitant. On a vraiment un problème de malbouffe", explique le médecin.

Dans le domaine de l'obésité, la Belgique fait partie des pires élèves européens. Et pour ne rien arranger, ce chiffre devrait encore s'aggraver. Selon la revue médicale The Lancet, 70 % des Belges pourraient être en surpoids ou en obèses d'ici 2050.

Les plus concernés par cette augmentation sont les jeunes. L'obésité devrait grimper chez eux de 121 % à l'échelle mondiale, ce qui représenterait un gouffre pour la sécurité sociale.

"Des patients en excès de poids peuvent se retrouver en arrêt de travail, ce qui a un impact sur le taux d'emploi et entraîne des dépenses supplémentaires. On estime que nous pourrions dépenser environ 10 % de plus si nous continuons dans cette direction. C'est une véritable épidémie qu'il faut juguler rapidement", ajoute Philippe Devos.

En Belgique, les coûts directs et indirects de l'obésité s'élèvent actuellement à plus de 9 milliards d'euros par an.