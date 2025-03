"Le jeu n'en vaut pas la chandelle": attention, la plante Garcinia peut vous aider à maigrir, mais aussi... vous tuer

Après avoir analysé un cas mortel d'hépatite aigüe en France et de nombreux cas d'effets sévères signalés sur le territoire ainsi qu'en Italie, aux Etats-Unis, au Canada et en Corée notamment, y compris chez des personnes dépourvues de tout antécédent médical, l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire française) "déconseille fortement à l'ensemble de la population" de consommer cette plante, dans un avis publié mercredi.

"Réduire le stockage des graisses" ou "la sensation de faim": les promesses des "coupe-faim" à base de la plante Garcinia cambogia, masquent des effets indésirables graves et potentiellement mortels relevés dans plusieurs pays, avertissent les autorités de santé.

Des effets négatifs graves

Bien qu'interdite dans les médicaments depuis 2012, la plante Garcinia cambogia -ou Tamarinier de Malabar- "continue d'être proposée dans des compléments alimentaires" pour perdre du poids.

Or, entre 2009 et mars 2024, 38 cas d'effets indésirables ont été signalés en France: des atteintes hépatiques, psychiatriques, digestives (pancréatites), cardiaques et musculaires souvent graves.

Ces effets peuvent se manifester chez des personnes ayant des antécédents de troubles psychiatriques, de pancréatite ou d'hépatite, ou encore souffrant de diabète, d'obésité ou d'hypertension, détaille l'Agence nationale de sécurité sanitaire française. Ils peuvent aussi toucher des personnes prenant des antidépresseurs, des traitements antirétroviraux ou des médicaments connus pour affecter la fonction hépatique.