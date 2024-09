Quelque 400 Bruxellois nettoient le canal de ses déchets à l'occasion du World Cleanup Day

Le World Cleanup Day est un rendez-vous annuel organisé depuis six ans par River Cleanup, une organisation réseau mondiale qui ambitionne de rendre les rivières plus propres. "Une telle journée est plus que nécessaire. Malgré les nombreuses initiatives en ce sens, la pollution continue d'augmenter et quelque 10 millions de kilos de plastique se retrouvent chaque jour dans la nature et nos rivières", déplore l'organisation.

Le lancement de cette journée mondiale de nettoyage a eu lieu vendredi matin à Bruxelles, où environ 400 bénévoles, écoliers, employés d'entreprises locales et citoyens se sont mobilisés pour nettoyer le canal de Willebroek et lui offrir une petite "cure de jouvence". Outre le canal lui-même, les quais et les rues avoisinantes ont notamment été passées au peigne fin.