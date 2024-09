Un test de dépistage gratuit du cancer du côlon disponible dans les pharmacies wallonnes

À partir de ce lundi, les Wallons de plus de 50 ans peuvent se procurer gratuitement en pharmacie un test de dépistage du cancer du côlon. Également appelée cancer du gros intestin, cette maladie représente 13% de tous les cancers en Belgique et constitue la deuxième cause de décès dans le royaume.

Pourtant, le cancer du côlon se guérit neuf fois sur dix en cas de dépistage précoce. D'où l'importance de réaliser un colotest régulièrement.

Si à Bruxelles, il est possible depuis 2018 de se procurer un test de dépistage gratuitement dans les pharmacies de la région, c'est désormais également le cas dans l'une des 1.553 officines situées en Wallonie. Concrètement, toute personne âgée entre 50 et 74 ans, résidant en Région wallonne et n'ayant pas fait le test de dépistage dans le courant de l'année civile précédente y a droit, soulignent dans un communiqué l'association des Unions de pharmaciens (AUP) et l'Office des Pharmacies Coopératives de Belgique (Ophaco).