Un top 8 pour Nina Derwael à "son" agrès, Brassart veut "s'en rapprocher" au 'all-around'

"Les conditions ici ne peuvent pas être meilleures", a confié Nina Derwael avant ses 3e Jeux lundi à l'entraînement à Gand. "Je me sens bien. Physiquement ça va et on est dans les temps avec la préparation. Il y a 6 ou 7 mois, je n'étais pas sûre d'être là. Alors pouvoir exécuter mes programmes suivant mes normes, c'est déjà une victoire. Parce qu'il faut être réaliste, défendre mon titre est presque impossible. L'objectif est d'aller en finale et de me mêler à la lutte pour une médaille. Je vais me concentrer sur deux agrès. Je ne suis pas prête pour plus et je préfère concentrer toute mon énergie sur deux finales."

Maellyse Brassart, 23 ans, fera le concours général. L'échéance approche et un grand compte à rebours est affiché sur l'écran géant du topsporthall de Gand. "On voit ce compteur tourner tous les jours, avec les secondes qui défilent, c'est un peu stressant, mais ça va", a plaisanté la jeune gymnaste. "Nos conditions d'entraînements sont parfaites. Cette salle est incroyable, cela récrée l'ambiance de la compétition, avec les lumières, les gradins, le podium et ses sensations différentes, cela rebondit plus au saut, en course, la tension des barres est différente, le ressenti est différent, mais c'est l'idéal de recréer cela pour s'entraîner. Le 'all-around' me convient très bien. Aller en finale est l'objectif pour m'approcher le plus du top 8 ensuite. Mais il y a un sacré niveau. Ce sera dur et chouette."