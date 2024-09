Une vingtaine de produits de marquage routier testés à Baillonville

Depuis 2004, le tronçon de la N63 compris entre Marche et Baillonville sert de laboratoire grandeur nature aux systèmes de marquage routier potentiellement applicables sur les routes et autoroutes belges dans les prochaines années. Plusieurs critères sont étudiés, comme leur usure au fil du temps et leur bonne visibilité par les automobilistes.

Mardi et mercredi, des fabricants en provenance de France, du Danemark, des Pays-Bas, d'Allemagne, d'Italie et d'Irlande soumettent leurs différents produits de marquage - 26 au total - à ce contrôle de certification. Seuls les systèmes qui auront obtenu l'homologation pourront être apposés sur les routes belges, aux quatre coins du pays.