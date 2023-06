Van den Bergh et Huybrechts écartent les Pays-Bas et accèdent aux quarts de finale

Dimitri Van den Bergh (PDC-10) et Kim Huybrechts (PDC-30) ont réussi à obtenir leur place en quart de finale de la Coupe du monde de fléchettes, samedi à Francfort en Allemagne. Le duo a écarté la paire néerlandaise formée par Danny Noppert (PDC-8) et Dirk van Duijvenbode (PDC-11) par le plus petit écart, 8-7.

Le premier break est arrivé à 4-4, lorsque les Belgian Arrows ont pris l'ascendant sur leurs adversaires. Les Néerlandais ont rétabli l'égalité, mais le deuxième break de Van den Bergh et Huybrechts a finalement été confirmé pour mener 7-5. Van Duijvenbode a cependant pris les commandes pour ramener les Pays-Bas à hauteur, et avec la main dans la manche décisive.

En quart de finale, les Belgian Arrows rencontreront comme l'année dernière l'Australie, championne en titre, de Damon Heta (PDC-13) et Simon Whitlock (PDC-40). Les Aussies ont écarté les Croates Boris Krcmar (PDC-55) et Romeo Grabavac, 8-6. En 2022, Heta et Whitlock avaient éliminé Van den Bergh et Huybrechts deux victoires à une, avant de battre l'Angleterre et le pays de Galles pour s'adjuger la victoire finale.