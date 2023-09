Vers une reconversion pour le site de l'ancien hôpital Saint-Joseph à Liège

Ce permis porte sur une zone d'environ 12.670 m² comprise entre les rues Wacheray, de Hesbaye, de la Légia et Sainte-Marguerite. Le site de l'ancien hôpital Saint-Joseph y est intégré.

Il s'agira d'y aménager un nouveau quartier dans le quartier comprenant 196 logements (16 maisons mitoyennes et 180 appartements de superficie et typologie variées), un commerce de proximité, des services et professions libérales, des bureaux et un espace Horeca dans l'ancien couvent avec un lieu de culte dans la chapelle,.238 places de stationnement pour voitures et 5 parkings motos en sous-sol, 436 rangements vélos couverts et 5.500 m² d'espaces verts sont aussi prévus.