Voici la ville belge qui compte le plus de policiers par habitant

Anvers se distingue par le plus grand nombre de policiers par habitant, avec 2 800 agents opérationnels, devant Bruxelles qui en compte 2 100.

De 10 à 12 équipes d’intervention , nous sommes passés, à Charleroi à six équipes, voire même à quatre selon Thierry Bellin qui tire la sonnette d’alarme.

"On peut parler de 150 policiers manquants. (...) C’est gravissime. Les Carolos sont en danger". Ces mots ne sont pas prononcés par un homme politique mais par Thierry Belin, secrétaire national du SNPS, l’un des principaux syndicats de policiers, auprès de nos confrères de la DH.

Mons, Charleroi, Namur, Bruxelles, Liège... quelle grande ville compte le plus de policiers par habitant ?

C'est Anvers qui en compte le plus avec 2.800 policiers opérationnels et Bruxelles avec 2.100 policiers. Ce sont les villes qui ont, de loin, les deux plus importants contingents de policiers.

Au niveau national, la Belgique compte 338 policiers pour 100.000 habitants. Selon les syndicats, ils sont au total près de 40.000 policiers sur le terrain. Il en manque entre 4.500 et 5.500 depuis cinq ans. 1 600 policiers sont recrutés chaque année mais 1.200 s'en vont chaque année, et donc on ne parvient pas à combler le manque de policiers.

Les bourgmestres et les syndicats qui n'ont eu de cesse d'interpeller la ministre Verlinden sur la norme KUL qui fixe les effectifs minimaux par zone de police afin de répartir le financement. Cela fait 20 ans que cette norme existe et il était prévu qu'elle soit réévaluée, c'était dans l'accord de gouvernement il y a 5 ans, mais ça n'a jamais été fait.