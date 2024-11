De la neige et du verglas: de nombreux accidents rendent la situation dangereuse, 485 km de files cumulées

09h22 L'alerte jaune de l'IRM est terminée L'avertissement jaune aux conditions glissantes, qui avait été activé ce matin à 5h, s'est clôturé, à 9h. L'ensemble du pays, à l'exception de la Flandre occidentale et la côte, était en alerte jaune.

09h11 Un véhicule est en feu sur l'E19 à hauteur de Ittre Un véhicule est en feu, pour une raison encore inconnue, sur l'E19 (A7) Bruxelles > Mons > Valenciennes (F) à hauteur de Ittre en direction de Bruxelles. La bande d'arrêt d'urgence et la bande de droite sont obstruées. La situation est dangereuse. D'après la police, les pompiers sont en route.

08h59 La situation est toujours compliquée sur l'E411 La circulation est très compliquée sur l'E411 Namur-Bruxelles dans les deux sens de circulation : 45 minutes dont à ajouter entre Overijse et Auderghem et 45 minutes dans l'autre sens vers le Luxembourg entre Daussoux et Loyers suite à cet accident à Beez. L'accident sur la E40 Liège-Bruxelles à Boutersem n'a pas encore été dégagé. 15 minutes de files entre Tirlemont et Boutersem. Plus loin, vous perdez toujours 30 minutes entre Betem et Reyers. En région liégeoise, la Police signale deux chaussées fermées dans les deux sens de circulation suite à des accidents : La Nationale 608 à hauteur de Aubel et la Nationale 69 à hauteur de Omal.

08h46 Un accident à Aubel provoque de longues files Un accident, impliquant deux voitures s'est produit sur la N608 (Aubel - Hombourg) à hauteur de Aubel en direction de dans les deux sens. La chaussée est fermée, des files sont constatées. Une déviation locale est mise en place.

08h39 485 km de files cumulées sur l'ensemble du réseau routier Il y a 485 km de files cumulées sur l'ensemble de notre réseau routier. La circulation est encore assez compliquée sur l'E411 Namur-Bruxelles : 1h15 sont à ajouter entre Overijse et le Viaduc Herman Debroux ou un accident s'est produit entre un camion et un bus. Vous y ajoutez aussi 20 minutes entre l'aire d'Ostin et de Nil-Saint-Vincent. Dans l'autre sens, vers le Luxembourg, toujours 45 minutes sont à ajouter entre Daussoux let Loyers suite à cet accident à hauteur de Beez. On ajoute un accident qui vient à nouveau de se produire sur l'E40 en bande de gauche à hauteur de Boutersem vers Bruxelles. Plus loin, vous ralentissez encore 30 minutes entre Boutersem et Sterrebeek. 30 minutes sur le ring extérieur entre Mont-Saint-Jean et Léonard vers Zaventem tout comme entre Strombeek-Bever et Dilbeek vers Halle et également plus loin entre Beersel et Lillois vers Mons. La police signale enfin la fermeture dans les deux sens de circulation de la nationale 69 à hauteur de Omal suite à un accident entre 3 véhicules.

08h15 Va-t-il encore neiger ce jeudi ? Voici les prévisions météo Le temps sera généralement sec mercredi, avec des passages nuageux de moyenne et de haute altitudes. Les éclaircies s'élargiront à partir du nord du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima varieront entre -1°C en Ardenne et 4°C en bord de mer. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest puis faible et variable. Ce soir et durant une grande partie de la nuit, le ciel sera peu à partiellement nuageux. En fin de nuit, la nébulosité augmentera sur le nord-ouest et l'ouest du pays avec possibilité de quelques averses de pluie ou de neige fondante. Les minima varieront entre -5°C dans les Hautes-Fagnes, 0°C dans le centre du pays et 4°C en bord de mer. Le vent sera faible à modéré d'ouest puis modéré de sud-ouest. Le long du littoral, il sera modéré à assez fort.

08h29 Les aéroports de Bruxelles et de Charleroi perturbés Après les chutes de neige de mercredi soir et de la nuit, les deux grands aéroports du pays ont été à l'arrêt. L'aéroport de Charleroi a dû fermer la piste durant une heure pour la dégivrer, tandis que celui de Bruxelles évoque un problème plus étonnant. À lire aussi "C'est hallucinant": l'aéroport de Bruxelles à l'arrêt à cause de la neige, le personnel ne trouverait pas... la dégivreuse

07h59 Les pompiers de la zone de secours VHP en intervention Les pompiers de la zone de secours Vesdre - Hoëgne & Plateau étaient en intervention ce matin, suite à un accident de circulation, impliquant plusieurs véhicules, sur la nationale 608 à hauteur du carrefour avec la N648 (Plombières). La circulation est très compliquée.

08h09 456 km de files cumulées La circulation est assez compliquée ce jeudi matin sur nos routes (456 km de files cumulées) avec un nouveau point noir : l'E411 * 1h15 sur l'E411 Namur-Bruxelles entre Overijse et le Viaduc Herman Debroux où un accident s'est produit. En amont, 30 minutes entre Eghezée et Walhain vers Bruxelles. Toujours sur cette E411, 30 minutes dans l'autre sens vers le Luxembourg entre Champion et Loyers suite à un accident à hauteur du Viaduc de Beez. * Toujours 45 minutes à ajouter sur l'E40 venant de Liège entre Boutersem et Everberg. * Beaucoup de zone de ralentissements de 20 minutes et plus autour de Bruxelles avec par exemple 20 minutes sur le ring extérieur de Bruxelles entre Haut-Ittre et la Hulpe. Toujours sur ce ring extérieur, 25 minutes entre Expo et Dilbeek vers Halle et dans l'autre sens entre expo et Machelen. * Sur l'E42, vous ralentissez 15 minutes à ajouter entre Villers-le-Bouillet et Huy-Héron vers Mons

08h07 2h de retard sur la Nationale 4 En raison des conditions météorologiques difficiles, le trafic est à l'arrêt sur la nationale 4 entre Gembloux et Louvain-la-Neuve. Ces bouchons engendrent 2 heures de retard, selon un automobiliste coincé dans les files.

07h33 Deux nouveaux accidents sur l'E42 Sur l'E25 Neufchâteau-Bastogne-Liège à hauteur de Sibret, la bande de gauche a été dégagée. La circulation reprend doucement en direction de Liège. Pour rappel, un camion y est en ciseau. Autre bonne nouvelle: l'accident sur l'E40 Liège-Bruxelles à hauteur de Bertem a été dégagé. Vous ralentissez cependant toujours 45 minutes entre Boutersem et le Parking d'Everberg. Sur l'E42, deux nouveaux accidents se sont produits. Le premier à hauteur de Velaine-sur-Sambre en direction de Liège Les bandes d'arrêt d'urgence et de droite sont obstruées avec un véhicule immobilisé en bande de droite. Le second à hauteur de Gosselies en direction de Liège. La bande de droite est bloquée avec un véhicule immobilisé en contresens. La situation sur cette E42 est particulièrement compliquée, prudence. On y rappelle ces accidents à Heppignies et Spy vers Mons ainsi qu'à Couthuin vers Liège. Vous ralentissez 15 minutes entre Sambreville et le Parking des Amoudries vers Mons. Sur le ring extérieur de Bruxelles, toujours 15 minutes à ajouter entre Ophain et la Hulpe vers Zaventem. 30 minutes sur l'E411 venant de Namur depuis Hoeilaart jusqu'au Viaduc Herman Debroux avec la fermeture de ce dernier suite à un accident. Soyez prudents ce matin, réduisez votre vitesse et augmentez vos distances de sécurité. Anticipez votre freinage. Méfiez vous des zones à risques comme les échangeurs et les ponts. Laissez la priorité aux engins de salage et circulez dans leurs traces.

07h16 Deux bandes bloquées sur l'E40 après un accident La situation est déjà compliquée ce matin avec ces conditions climatiques et ces températures négatives. L'accident sur l'E40 Liège-Bruxelles à hauteur de Bertem est toujours d'actualité. Deux bandes sont bloquées vers la capitale. 1h15 à ajouter sur 18 km entre Boutersem et Everberg.

Un accident s'est produit sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Waterloo avec maintenant 20 minutes à ajouter entre Haut-Ittre et Mont-Saint-Jean vers Zaventem.

Pas loin de là, toujours sur le ring extérieur, un accident s'est produit à hauteur de Halle. L'E42 est fort touchée ce matin avec 3 accidents Le premier à hauteur de Spy. Une voiture est en berme centrale et la bande de gauche est bloquée vers Mons.

Le deuxième à hauteur de Couthuin en direction de Liège. Les bandes d'arrêt d'urgence et de droite sont bloquées.

Le troisième à hauteur d'Heppignies en direction de Mons. Vous perdez 10 minutes depuis Fleurus.

L'autoroute E25 Neufchâteau-Bastogne-Liège est fermée à hauteur de Sibret en direction de Liège. Un camion est en ciseau. Déviation par la sortie N°56 pour prendre la Nationale 85 vers Bastogne et ensuite reprendre l'autoroute. Soyez prudents ce matin, réduisez votre vitesse et augmentez vos distances de sécurité. Anticipez votre freinage. Méfiez vous des zones à risques comme les échangeurs et les ponts. Laissez la priorité aux engins de salage et circulez dans leurs traces.

06h29 Plusieurs accidents compliquent la circulation La situation s'est rapidement compliquée ce jeudi matin avec les conditions climatiques, surtout les températures négatives à certaines endroits. Un accident s'est produit sur l'E40 Liège-Bruxelles à hauteur de Bertem. Deux bandes sont bloquées vers la capitale. 30 minutes à ajouter entre Bierbeek et Everberg.

Un accident s'est produit sur l'E42 Liège-Namur-Mons à hauteur de Spy. Une voiture est en berme centrale et la bande de gauche est bloquée vers Mons.

Toujours sur cette E42 mais dans l'autre sens, un accident s'est produit à hauteur de Couthuin en direction de Liège. Les bandes d'arrêt d'urgence et de droite sont bloquées.

Un autre accident s'est produit sur l'E25 Neufchâteau-Bastogne-Liège à hauteur de Sibret en direction de Liège. Attention la chaussée est fermée car le camion est en ciseau. L'autoroute E40 à l'arrêt à Haasrode Déviation par la sortie N°56 pour prendre la Nationale 85 vers Bastogne et ensuite reprendre l'autoroute. Soyez prudents ce matin, réduisez votre vitesse et augmentez vos distances de sécurité. Anticipez votre freinage. Méfiez vous des zones à risques comme les échangeurs et les ponts. Laissez la priorité aux engins de salage et circulez dans leurs traces.