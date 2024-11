Chutes de neige: "Ça peut poser problème sur les voies secondaires", attention aux plaques de glace sur les routes

Ce jeudi matin, les températures tournent autour de 0° C et restent négatives en de nombreux endroits. Des conditions propices pour la formations de plaques de glace sur les routes, ce qui rend les routes glissantes en de nombreux endroits. Sur les routes secondaires, le problème est plus grave. Devant une école de Sprimont, la rue n'est pas déneigé et le dénivelé est assez important, ce qui rend la route difficilement pratiquable. Prudence donc. "Le spectacle est magnifique, oui, mais quand on doit y travailler c'est un peu plus stressant", plaisante un Sprimontois.

Photo prise ce jeudi matin à Geer

L'Institut royal météorologique (IRM) émet un avertissement jaune aux conditions glissantes ce jeudi de 5h à 9h pour l'ensemble des provinces du pays, à l'exception de la Flandre occidentale, indique-t-il.