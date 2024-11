"On ne se palpe jamais à cet endroit": Betty découvre son cancer du sein alors qu'elle pensait faire les bons gestes

Le cancer du sein est le deuxième plus répandu chez les femmes belges. Chaque année, elles sont 11.000 à la développer. Betty est l'une d'elles et souhaite partager son expérience pour conscientiser à faire les bons gestes de prévention.

Comme une femme sur neuf en Belgique, Betty a développé un cancer du sein. Une surprise pour elle qui suivait le conseil de se palper régulièrement la poitrine dans le but de déceler des anomalies. "Quand on nous dit qu'il faut se palper les seins, on se palpe les seins, mais jamais [sous les aisselles]. Et jamais en levant les bras."

C'est bien à cet endroit, et dans cette position, que Betty a finalement constaté une anomalie dans sa poitrine. "Au fur et à mesure, quand je me lavais sous le bras, chaque fois que je passais là, je sentais et ça prenait de l'ampleur. J'ai levé les bras et là, j'ai vraiment vu que cette espèce de petite boule faisait une drôle de grimace. En fait, c'était collé à la peau."