Place des combustibles fossiles, énergies renouvelables : qu'est-ce qui sera mis sur la table lors de la COP28 dès demain?

La COP 28 démarre demain à Dubaï. Il s'agit de la 28e conférence sur les changements climatiques. Elle est supervisée par les Nations unies et plusieurs points majeurs seront au centre des discussions : la place des combustibles fossiles et des énergies renouvelables, mais aussi les accords de financements entre pays pollueurs et pays victimes du réchauffement climatique.

Le sommet qui réunit près de 200 pays fait suite à une année compliquée avec des phénomènes météorologiques extrêmes comme en août à Hawaï où les feux de forêts ont ravagé l'île de Maui et tué 99 personnes.