Plus de 350 élèves marchent dans les rues de Saint-Hubert pour le climat: "Il faut faire attention à la planète"

La jeunesse se mobilise ce weekend pour demander des actions concrètes en faveur du climat. Une marche pour le climat.est organisée ce dimanche est organisée. Les écoles mènent des actions dès ce vendredi avec le mot clé "Stand Up For Climate", c'est-à-dire "Debout pour le climat".

C'était le cas notamment à Saint-Hubert où plusieurs établissements scolaires se sont mobilisés ce matin. Au total, ce sont 360 élèves du primaire qui ont participé à une marche. Agés entre 6 et 12 ans, ils se sont d’abord rassemblés vers 9h30 devant la basilique de Saint-Hubert et ensuite ils ont pris le départ pour une marche de 3km à travers les rues de la ville. Le but était évidemment de faire un maximum de bruit et surtout de conscientiser le reste de la population à la cause environnementale.