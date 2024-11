Info trafic: un accident sur le ring provoque 1h30 de retard vers Bruxelles

Enfin, on rappelle la fermeture du Tunnel Reyers vers le Centre ainsi que la rue de la Loi entre le Rond-Point Schuman et la Petite Ceinture sont fermés suite à l'arrivée des agriculteurs qui est prévue pour 11h dans le quartier européen à Bruxelles.

Dans le sud du pays, vous ralentissez 20 minutes entre Hondelange et Bridel au Luxembourg.

20 minutes sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Bertem et Woluwé-Saint-Etienne.

Dans l'autre sens, toujours 15 minutes à ajouter entre Expo et Machelen puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo.

Par contre, toujours de longues files sur le ring extérieur de Bruxelles entre Strombeek-Bever et Dilbeek vers Halle (+45 min)

Des ralentissements sur l'E40 Liège-Bruxelles au niveau d'Heverlee puis entre Everberg et Woluwé-Saint-Etienne (+10 min)

15 minutes également sur la fin de l'E19 Anvers-Bruxelles entre Zemst et Machelen.

Vous ajoutez aussi 15 minutes sur la fin de l'E411 Namur-Bruxelles entre Overijse et le Carrefour Léonard.

Si vous devez rejoindre Bruxelles via le ring extérieur, mieux vaut reporter votre départ car l'accident un peu avant le Carrefour Léonard vous fait ajouter maintenant 1h30 à votre temps de parcours entre Mont-Saint-Jean et Léonard. C'est donc le point noir de cette matinée.

15 minutes à ajouter sur la fin de l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Halle et sur le ring intérieur entre Expo et Machelen vers Zaventem.

Toujours sur le ring extérieur, les travaux d'Anderlecht vous ralentissent déjà 15 minutes entre Zellik et Anderlecht-Nord vers Halle.

L'accident que nous vous signalions tout à l'heure sur le ring extérieur de Bruxelles en bande de droite à hauteur de Hoeilaart est toujours présent et complique assez fortement votre circulation en venant de Waterloo vers le Carrefour Léonard. Vous devez maintenant prévoir 1 heure supplémentaire entre Waterloo-Centre et le Carrefour Léonard vers Zaventem. (soit sur 9 km)

Dans l'autre sens, sur le ring intérieur, vous ralentissez déjà 10 minutes entre Strombeek-Bever et Machelen puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo.

Un accident s'est déjà produit un peu avant le Carrefour Léonard à hauteur de Hoeilaart, lorsque vous venez de Waterloo via le ring extérieur. La bande de droite est obstruée. Vous ralentissez 15 minutes entre Groenendaal et le Carrefour Léonard.

06h09

Premiers ralentissements sur le ring de Bruxelles

On note ce matin déjà quelques coups de frein au niveau du Carrefour Léonard que vous veniez de l'E411 Namur-Bruxelles, de Waterloo via le ring extérieur ou de Tervuren via le ring intérieur.

En région liégeoise, on vous annonce aussi déjà 5 nuits de fermeture pour le Tunnel de Cointe la semaine prochaine à partir de dimanche soir (17/11) jusque vendredi (22/11). Il s'agit donc fermeture entre 22h et 6h du matin entre les échangeurs 35 "Avroy/Laveu " et 39 "Chênée" dans les deux sens de circulation avec les itinéraires de déviation habituels.

Cela permettra la continuité de la modernisation de la liaison E25-E40-A602