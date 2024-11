"Une concurrence déloyale": Steven, un vendeur de vapes, dénonce la présence massive de produits illégaux sur le marché

Partager:

Dans des étals ou des petits commerces, les cigarettes électroniques sont en vente dans de très nombreux endroits. Seulement, une grande partie d'entre elles sont illégales et peuvent même présenter un danger pour la santé. Certains vendeurs alertent sur ces pratiques.

Steven est le propriétaire de plusieurs vapothèques, ces magasins qui vendent des cigarettes électroniques et des recharges pour celles-ci. Il nous a contactés via le bouton orange Alertez-Nous pour dénoncer une fraude. À lire aussi Raphaël, 18 ans, meurt à cause de complications pulmonaires: l'inhalation de cannabidiol avec une vapoteuse est suspectée Depuis cette année, une taxe a été appliquée sur ce type de produit. Dès lors, le prix a augmenté de quelques euros. Mais tout le monde n'applique pas la taxe et de nombreux magasins vendent des produits non taxés et non contrôlés. "Il y a une concurrence déloyale, car les prix ne sont pas les mêmes. Un sentiment d'impunité aussi, car ces magasins opèrent depuis longtemps. Je trouve que la loi doit être appliquée par tout le monde et qu'il faut contrôler plus souvent les magasins qui passent sous les radars."

Une nouvelle taxe "La Belgique a décidé d'imposer un droit d'accise sur les e-liquides à partir du 1er janvier 2024", fait savoir Florence Angelici, la porte-parole du SPF Finances. "Quels sont les liquides soumis à l'accise ? Tout liquide contenant ou non de la nicotine ainsi que toute substance destinée à être utilisée dans une cigarette électronique ou pouvant être utilisée pour recharger une cigarette électronique." "Ceci s'applique également aux produits mélangés par l'utilisateur lui-même (mix your own type). Les liquides de base (PG, VG), les liquides d'appoint et les arômes (concentrés ou non) entrent dans le champ d'application de la législation lorsqu'ils sont vendus dans le cadre d'e-cigarettes. Les e-cigarettes jetables qui contiennent déjà un e-liquide entrent également dans le champ d'application de cette réglementation", ajoute la porte-parole. Une exception existe toutefois : "La législation sur les cigarettes électroniques ne s'applique pas aux arômes vendus dans les magasins d'alimentation, par exemple."