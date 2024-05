Turquie: des chiens pour détendre les passagers à l'aéroport d'Istanbul

Mieux qu'un doudou: Kuki, 6 ans et Alita, un an et demi, accueillent en frétillant les passagers anxieux à l'aéroport d'Istanbul, l'un des plus fréquentés au monde.

Généralement positionnés juste avant les contrôles de police, cinq chiens tenus en laisse par leurs maîtres se relaient pour apporter détente et réconfort aux voyageurs pressés, tendus ou affligés d'avoir dû quitter leurs proches.