Une action de protestation contre la multinationale derrière le Boudewijn Seapark

Le groupe espagnol Aspro Parks détient 68 parcs d'attractions, dont six delphinariums. "Des dizaines d'animaux intelligents et sensibles au stress doivent prospérer dans des conditions très éloignées de leur environnement naturel et ce, à des fins commerciales", a dénoncé Anthe Lainé, membre de Bite Back.

Ces dernières années, l'organisation de défense des animaux a déjà protesté à plusieurs reprises contre le delphinarium du Boudewijn Seapark. Dimanche, il s'agissait d'une campagne internationale, menée également aux Pays-Bas notamment mais aussi en Espagne, pays d'origine du groupe Aspro, où la multinationale a été visée par une action virtuelle. "En harcelant l'entreprise par tous les canaux, elle devra à tout le moins examiner notre demande", espère Bite Back.