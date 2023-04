Nombre d'immatriculations de véhicules en hausse en mars

Le nombre d'immatriculations de véhicules a fortement progressé le mois passé par rapport à mars 2022. Plus de 51.000 voitures neuves ont été recensées, une hausse de 39,9%. Le marché poursuit donc sa tendance haussière initiée en début d'année. Il s'agit, selon le Service Public Fédéral Mobilité & Transports et la Febiac, (Fédération belge et luxembourgeoise de l'Automobile et du Cycle), du meilleur mois de mars des trois dernières années. Tant le marché des personnes privées que celui des sociétés progressent.