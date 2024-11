On a construit la petite McLaren P1 en Lego… pendant que la grande roulait sur circuit

Les briques Lego Technic permettent de reconstituer des pièces parfois impressionnantes ; et cette année, la marque s’est lancée un double défi autour de la McLaren P1. Pour le grand public, un set miniature de près de 4000 pièces est disponible, avec un assemblage complexe de moteurs factices, de suspensions et de détails mécaniques de la supercar. De quoi s'amuser pendant plusieurs heures (comptez une bonne dizaine), même pour les amateurs avertis:

Deux salles, deux ambiances

Pour ceux qui se contenteront de la version réduite, l’expérience reste intense. Le modèle Technic miniature reproduit des détails techniques surprenants, de la boîte de vitesses aux portes dièdres, donnant aux fans de supercars et de construction un défi à la hauteur de leurs attentes. Rien de très compliqué, mais il ne faut pas se tromper, car le démontage peut alors s'avérer très, très frustrant. "Ce set vise les amateurs de mécanique et de précision, avec des composants qui imitent les mouvements de la vraie P1", souligne Lukáš Horák, chef de projet chez Lego. Les éléments sont fonctionnels et demandent une patience que les collectionneurs apprécieront sans doute.

© RTL info

Du côté de Silverstone, le projet grandeur nature de la McLaren P1 en Lego a marqué d'autres esprits... "Après avoir travaillé sur le programme P1 d'origine chez McLaren, c'est génial de voir autant d'éléments de la McLaren P1 originale reprendre vie sur le modèle à taille réelle réalisé par l'équipe Lego Technic. Cette voiture était une icône à l'époque", a expliqué pour sa part Ben Gulliver, directeur des essais et du développement, McLaren Automobile.