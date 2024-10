Un cycliste écrasé par un SUV à Paris: grosses voitures, gros danger? Voici ce que révèlent des études

Souvent plus lourds, équipés de pare-chocs situés plus haut, les SUV peuvent, sans surprise, constituer un risque supplémentaire par rapport à d'autres catégories de véhicules.

En revanche, nous disposons, via l'institut Vias, d'une étude qui dit que des voitures plus lourdes, plus hautes et puissantes, augmentent le risque de lésions mortelles. C'est surtout la hauteur du capot qui joue. Plus il est haut, plus le danger est grand. S'il est à 90 cm de hauteur, un piéton ou un cycliste heurté par une voiture a 30% de risques supplémentaires d'être blessé mortellement.

Aux États-Unis, un chercheur de l'université d'Hawaï a calculé que le risque pour un piéton de mourir à cause d’un choc avec un véhicule est 63% plus important avec un SUV compact qu’avec une berline. Ce chiffre monte à 68% pour un pick-up et 99% avec un SUV de plus grande taille.

Difficile de se stationner

Autre problème : les gros SUV et les pick-up à l’américaine ne tiennent pas dans les emplacements de stationnement actuels. Ils empiètent sur les trottoirs ou sur la route et mettent en danger les cyclistes, les piétons, particulièrement les enfants, et tous les autres automobilistes.

C'est inquiétant quand on sait que, selon Transports et Environnement en France, les voitures neuves s’élargissent en moyenne de 1cm tous les deux ans.

