Près de six conducteurs sur dix ne respectent pas la distance de sécurité sur autoroute

Près de six conducteurs sur dix maintiennent un intervalle de moins de deux secondes par rapport au véhicule précédent et un tiers des camions roulent à moins de 50 mètres de distance du véhicule qui les précède sur l'autoroute, ressort-il mercredi d'une étude de l'institut Vias, menée sur quatre millions de voitures et 400.000 camions et bus sur autoroute.