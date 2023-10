Y a-t-il trop de ministres en Wallonie? Voici la position des différents partis

Selon les chiffres du baromètre RTL info, Ipsos, Le Soir, il y a de plus en plus d'abstentionnistes en Belgique. 68% des Wallons seulement prévoient d'aller voter, c'est en partie à cause du trop grand nombre de ministres. Justement, les présidents du MR, du PS et d'Écolo proposent de passer de cinq à un ministre en fédération Wallonie-Bruxelles. Sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche, des représentants de partis débattent sur cette nouvelle mesure.

Sophie Rohonyi, députée fédérale DéFi, est d'accord sur le fond: "Il faut réduire le nombre de ministres et de parlementaires." Sur la forme, en revanche, elle estime que ça va "mettre des secteurs en difficulté" parce qu'on va devoir "dédoubler les infrastructures". En d'autres termes, elle dit qu'il va falloir deux administrations là où il n'y en a qu'une actuellement et que ça risque alors de coûter plus cher.

À cela, Diana Nikolic députée wallonne MR répond que "ce sont des réflexes du passé". Elle argumente: "L'objectif de cette réforme, c'est que ça ne coûte pas plus cher, mais qu'on dépense mieux l'argent. Aller vers plus d'efficacité, pour que ça soit plus lisible. On ne va pas dédoubler s'il y a moyen de fonctionner."

Du côté du PTB et du député wallon Germain Mugemangango, on rejoint DéFi et on s'inquiète du dédoublement. Lui propose plutôt d'aller plus loin et de "refédéraliser" certaines compétences. Il prend l'exemple de la santé: "Si on refédéralise la santé, ça va nous économiser 8 ministres." Cette solution reste toutefois fort peu envisageable. On sait que partis du nord du pays ne sont absolument pas pour.