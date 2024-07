A Chypre divisée, chanter et danser pour un "avenir commun"

"Je suis optimiste pour l'avenir": dans la vieille ville de Nicosie, Alexis Sunder se prépare pour un concert avec six autres jeunes Chypriotes grecs et turcs, réunis dans un collectif musical qui se produit pour "connecter" les habitants de leur île divisée.

Une partition sans issue après plusieurs décennies de dialogue infructueux, même si l'île est restée en grande partie paisible en raison d'un statu quo.

Mais quand les musiciens du groupe jouent, ils "ne pensent pas à la division, tout se fond dans la musique", assure Lefteris Moumtzis, manager et producteur chypriote-grec du groupe, âgé de 46 ans.

Pour Ezgi Akgürgen, Chypriote-turque de 35 ans et chanteuse principale d'Island Seeds, dont la plus jeune membre a 26 ans, écrire avec le groupe est "thérapeutique" et permet de partager un traumatisme commun qui perdure.