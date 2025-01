Dans les coulisses de la magie: acheter un tour, est-ce vraiment suffisant pour devenir magicien?

Le Festival international "Vive la magie" revient pour sa 17ᵉ édition et fera escale à Bruxelles et Liège en mars. Un spectacle enchanteur où diversité, humour et poésie sont à l’honneur, porté par des artistes d’exception.

Depuis 17 ans, le festival "Vive la magie" s’efforce de présenter toutes les facettes de cet art. François Normag, directeur artistique, précise : "Un bon spectacle de magie, c’est d’abord la diversité. Grandes illusions, mentalisme, humour… on veut offrir au public toutes les couleurs de la magie. L’objectif, c’est de créer une cohérence entre ces numéros variés et d’embarquer le public dans un voyage extraordinaire".

Un des slogans du festival résume bien l’esprit de la magie : "Ne rien comprendre et aimer ça". Selon François Normag, l’illusion fonctionne quand le spectateur est captivé : "Si les gens passent leur temps à se demander 'Comment il a fait ?', c’est que nous, on n’est pas bons. Dès le début du spectacle, on doit les emmener ailleurs, dans l’extraordinaire. Là, il n’y a plus de question, juste de l’émerveillement".

Un festival qui évolue avec son époque

Chaque année, le festival propose des numéros inédits. Cette édition met en avant Laurent Piron, magicien belge et champion du monde de magie, avec son numéro "charmeur de papier". François salue également l’arrivée de nouvelles figures féminines dans cet univers encore largement masculin : "Une magicienne allemande présente un numéro poétique, spécialement créé pour le festival, avec une musique chantée par un Montréalais. C’est superbe, il faut le voir !"

La magie, un art qui s’apprend

En coulisses, la magie n’a rien d’un jeu d’enfant. François Normag rappelle qu’il existe un véritable commerce des tours de magie, mais que la clé réside dans le travail. "Acheter un tour ne suffit pas, c’est comme acheter un violon et penser devenir violoniste. La magie est un art qui demande beaucoup de formation et de répétition pour faire oublier tout le travail derrière."