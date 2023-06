En Espagne, le célèbre restaurant elBulli rouvre... comme musée

"Il ne s'agit pas de venir manger mais de comprendre ce qu'il s'est passé" dans ce laboratoire de la cuisine moléculaire, explique à l'AFP Ferran Adrià, 61 ans, assis à deux pas de ce qui fut sa cuisine durant plus de 25 ans.

A l'intérieur du restaurant, le temps semble avoir été suspendu.

Une déambulation de plus de deux heures permet au visiteur de découvrir des centaines de photos, schémas, maquettes, carnets, livres et trophées. Et, cerise sur le gâteau, des reproductions - selon la technique japonaise du "shokuhin sampuru" qui utilise plastique ou résines - de plats qui ont fait la renommée avant-gardiste d'elBulli.