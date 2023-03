Frédéric Beigbeder change d'éditeur pour un livre de "confessions"

Le romancier Frédéric Beigbeder, fidèle aux éditions Grasset depuis près de 30 ans, a choisi Albin Michel pour publier un livre de "confessions", a annoncé cet éditeur mercredi.

"Confessions d'un hétérosexuel légèrement dépassé", où il explique que "passé la cinquantaine, la vie est un interminable lendemain de cuite", doit paraître le 6 avril, selon le programme de l'éditeur.

"J'ai toujours voulu être transgressif sans savoir que j'étais conformiste. Aujourd'hui, je me sens mieux dans un monastère augustinien qu'au bordel, et les militaires m'amusent plus que les fashionistas", ajoute l'auteur.

"Il vient chez nous pour ce livre", a commenté une source au sein d'Albin Michel, interrogée par l'AFP.