Hangar attend 8.000 personnes pour ses deux "beach parties" les 16 et 17 août à Knokke

Quelque 8.000 personnes sont attendues pour participer à l'événement "Hangar On The Beach" qui aura lieu les vendredi 16 et samedi 17 août prochains, de 14h00 à minuit, sur la plage de Knokke-Heist, annoncent jeudi les organisateurs. Les fêtards auront l'occasion de se trémousser sur les rythmes des DJ's Gerd Janson et Hunee le vendredi et Colyn le samedi.

Lors de cet événement en plein air, l'artiste house et disco allemand Gerd Janson et le Germano-coréen Hunee occuperont les platines le vendredi 16 août, alors que la star néerlandaise de la techno mélodique Colyn se produira le samedi 17 août, précise le collectif bruxellois Hangar, aux manettes de l'organisation.

Ces têtes d'affiche seront accompagnées par les DJ's Poppy et Toolate Groove B2B She The DJ le vendredi et par Hangar Soundsystem et Tess le samedi. Les billets pour le "Hangar On The Beach 2024" sont disponibles dès à présent, à partir de 38,5 euros pour le vendredi et 43,5 euros le samedi, sur le site http://www.thehangar.be.