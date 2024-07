JO-2024: pluie et sabotage ferroviaire inquiètent avant la cérémonie d'ouverture

Le Premier ministre français Gabriel Attal a appelé à être prudent sur les auteurs et les commanditaires: "L'enquête démarre" sur cette attaque "préparée et coordonnée".

Sur la chaîne BFMTV, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra s'en est prix à ceux qui entreprennent de "saboter" les Jeux d'"athlètes qui en rêvent depuis des années", exprimant sa "colère": "Jouer contre les Jeux, c’est jouer contre la France, c’est jouer contre son camp, c’est jouer contre son pays."

Quelques heures plus tard, au comité olympique français (Cnosf), son ton était plus rassurant: "On va pas se laisser déstabiliser, on avait anticipé tous ces scénarios, depuis des mois on évoque les risques, les menaces, terroriste, ultradroite, ultragauche, cyber, NRBC" (nucléaire, radiologique, biologique ou chimique).

Le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach, qui assistait au relais de la flamme au Village olympique, a répété avoir "pleinement confiance dans les autorités françaises". L'attaque "n'aura pas d'impact sur la cérémonie", a promis la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo.