Kendji Girac présente publiquement ses excuses dans une vidéo sur Instagram

Blessé par balle fin avril à Biscarrosse (Landes) après une dispute conjugale sous l'empire de l'alcool et de la cocaïne, le chanteur Kendji Girac a présenté publiquement ses excuses dans une vidéo postée sur Instagram mercredi soir, sa première publication depuis le 10 mai.

"Je regrette vraiment tout ce qui s'est passé. Avant l'accident et depuis quelque temps, j'avais pris de mauvaises habitudes, j'étais entré dans une spirale (...) et, malheureusement, je me suis perdu et je tiens à m'excuser", a dit le vainqueur du télé-crochet "The Voice" en 2014.