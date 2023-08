La 35e édition du Suikerrock, avec Sean Paul et Bastille, anime Tirlemont dès ce vendredi

Pour la deuxième année consécutive, et après 33 éditions dans le centre-ville de Tirlemont, le Suikerrock s'installe dès ce vendredi sur la Bietenplein, aux abords de la sucrerie limbourgeoise. Sean Paul, Bastille, Regi et Franz Ferdinand sont les têtes d'affiche de ces trois jours de festival.

Bastille et Franz Ferdinand clôtureront la soirée de samedi, après les apparitions des groupes belges Arsenal et Goose. La dernière journée du festival fera la part belle aux artistes néerlandophones tels Metejoor, Bart Peeters et ses "Ideale mannen" et le DJ Regi.

Outre la scène principale, deux autres podiums seront à découvrir sur la Bietenplein: The Cube, dédié à la musique électronique, et The Palace, une tente en miroir dans lequel se joueront des concerts plus intimistes.

Pour la deuxième année consécutive, le festival s'installe à côté de la sucrerie de Tirlemont, dans un décor industriel. "Nous sommes au milieu d'une usine en activité, ce qui nous rend uniques en Europe", conclut la porte-parole de l'événement.