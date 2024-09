La fin du 20e siècle à l'honneur des Journées du patrimoine à Bruxelles

La 36e édition des Journées du Patrimoine (Heritage Days), qui se tient ce week-end, met en lumière les "Nouveaux Patrimoines", ces bâtiments et espaces publics construits entre 1970 et le début du 21e siècle. L'occasion de découvrir un pan méconnu de l'architecture bruxelloise.

Avec pas moins de 180 activités réparties dans les 19 communes, les visiteurs pourront explorer une cinquantaine de bâtiments emblématiques et participer à une myriade d'expositions, de promenades thématiques, de spectacles ou encore de jeux de piste. Dans le quartier européen, l'immeuble Arlon 53, joyau de l'architecture brutaliste, offrira notamment une dernière occasion au public de le découvrir dans son état d'origine avant d'être rénové.

Certains sites sont accessibles sur réservation et affichent déjà complet comme la Monnaie. D'autres sont libres d'accès.

L'an dernier, 45.000 curieux avaient arpenté les rues de Bruxelles à la recherche de ses trésors cachés.

"Peu connus et souvent mal considérés par les Bruxellois, les 'nouveaux patrimoines' allant de 1970 à 2000 sont pourtant des biens exceptionnels qui témoignent des mutations urbaines, de l'évolution de nos sociétés, de l'architecture et des techniques et matériaux de construction", explique Ans Persoons, secrétaire d'Etat bruxelloise en charge de l'Urbanisme et du Patrimoine.