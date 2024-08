L'artiste belge Octave Landuyt est décédé à l'âge de 101 ans

Au cours de sa longue carrière, Octave Landuyt a notamment réalisé des peintures, des sculptures et des bijoux. Il a également conçu des décors et des costumes d'opéra. L'artiste a même fait une incursion dans la fabrication de meubles et de tapis.

