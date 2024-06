Le S.M.A.K. de Gand va être rénové et disposera d'un bâtiment supplémentaire

Le S.M.A.K, le Musée municipal pour l'art actuel (Stedelijk Museum voor Actuele Kunst) de Gand, disposera bientôt d'un bâtiment supplémentaire et d'une nouvelle entrée depuis le hall des Floralies rénové dans le parc de la Citadelle. C'est ce qui ressort des plans présentés vendredi.

Les bureaux noAarchitecten, David Kohn Architects et Asli Çiçek, associés pour l'occasion, ont été choisis pour effectuer ces travaux, qu'ils veulent réaliser de manière durable, en réutilisant les matériaux existants. La structure du bâtiment sera conservée mais elle sera isolée et recevra un nouveau revêtement.

Les architectes prévoient un espace d'exposition nettement plus grand, notamment grâce à un nouveau bâtiment pour les collections permanentes et une entrée via le hall historique des Floralies.