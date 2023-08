Le syndicat des scénaristes et l'Alliance des producteurs de cinéma se réuniront vendredi

Le syndicat des scénaristes américains, la Writers Guild of America (WGA) et l'Alliance des producteurs de cinéma et de télévision (AMPTP), qui regroupe des groupes historiques du cinéma et des plateformes de streaming, reprendront leurs discussions vendredi, ont rapporté mercredi plusieurs médias américains spécialisés, parmi lesquels Variety et Deadline. Les deux parties ne s'étaient plus réunies depuis le début du mois de mai, moment où les scénaristes ont entamé leur grève.