Le "visionnaire musical" Schönberg à l'honneur à Flagey en octobre

Flagey organise, du 10 au 12 octobre prochains, un festival en l'honneur d'Arnold Schönberg, compositeur autrichien et figure de proue de la Seconde école de Vienne, un mouvement qui regroupait les précurseurs de la musique contemporaine du 20e siècle.

Le 11 octobre, plusieurs concerts mettront en lumière les influences qui ont nourri l'œuvre du compositeur. Le Quatuor Javus, originaire d'Autriche, interprétera notamment "Presto" de Schönberg, tandis que Sylvia Huang, lauréate du Concours Reine Elisabeth 2019, et le pianiste Boris Kusnezow plongeront à leur tour dans l'univers sonore du compositeur. Enfin, les pianistes belges Jan Michiels et Daan Vandewalle offriront le 12 octobre un concert pour clore le bal musical.

Outre les concerts, une exposition permettra au public de se familiariser avec la vie et le parcours du compositeur. "Une occasion unique de découvrir l'homme derrière l'œuvre et la rendre accessible à tous", souligne Flagey.

Né à Vienne le 13 septembre 1874, Arnold Schönberg a appris le violon et la composition en autodidacte. Il est considéré comme le père du sérialisme et du dodécaphonisme. Le compositeur a bouleversé les codes de la musique classique en introduisant l'atonalité. Ce nouveau langage musical, où chaque note a la même importance, a révolutionné l'écriture musicale et influencé de nombreux compositeurs.