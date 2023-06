L'écrivain Hector Abad et deux autres personnalités colombiennes blessées à Kramatorsk

"Alors que nous dînions dans le restaurant Rai Pizzeria avec Victoria Amelima, une extraordinaire écrivaine ukrainienne, et la grande journaliste (colombienne) Catalina Gomez, le restaurant a été la cible d'une frappe de missile russe", indique un communiqué signé d'Hector Abad et Sergio Jaramillo.

Mme Gomez est la correspondante en Ukraine de plusieurs médias hispanophones, dont France 24 en espagnol.

Victoria Amelima "est, quant à elle, dans un état critique, blessée au crâne", ajoute le texte.

MM. Abad et Jaramillo, sympathisants de la cause ukrainienne, séjournaient dans l'est de l'Ukraine pour "exprimer au peuple ukrainien la solidarité de l'Amérique Latine contre la barbarie et l'invasion illégale menée par la Russie", ajoute le texte, qui souligne que "les attaques contre des lieux civils sont un acte de barbarie".