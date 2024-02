Les cartes UGC Unlimited se déclinent en de nouveaux formats pour leurs 20 ans

La carte "UGC Unlimited", permet depuis 20 ans aux plus cinéphiles de se rendre tous les jours au cinéma pour moins de 20 euros. Le groupe audiovisuel français, présent à Bruxelles (deux sites) et en Flandre (cinq sites) avec un total de 70 écrans, propose désormais des formules plus spécifiques.

Les amateurs peuvent désormais choisir entre les formules "Unlimited Weekdays" et "Unlimited Weekend" leur donnant accès aux salles d'UGC respectivement du lundi au vendredi ou du vendredi au dimanche, dans les deux cas pour 17,90 euros par mois.