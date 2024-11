"Oui, j'ai pensé au suicide": Thierry Ardisson se confie sur ses moments les plus sombres

Thierry Ardisson, emblématique figure de la télévision française, s'est prêté à un jeu inattendu : répondre à ses propres questions dans une interview formatée. Une série de questions percutantes qu'il a jadis posées à ses invités et qui révèlent cette fois-ci les failles et les confidences d'un homme souvent caché derrière un humour cinglant.

C'était en Camargue. J'étais étudiant à Montpellier, mais je passais beaucoup de temps en Camargue. Un soir, je me suis endormi dans une boîte de nuit et on m'a laissé là, ils m'ont laissé mourir. Le matin, je me suis réveillé à côté d'un type.

Quelle est la pire chose que vous ayez acceptée professionnellement ?

J'ai rarement accepté des choses insupportables. À chaque fois que la situation devenait ingérable, je partais. Je n'ai pas le sentiment d'avoir dû supporter des choses que je ne voulais pas.

Vous vous êtes dit quoi la première fois que vous vous êtes vu à la télévision ?

Je me trouvais moche. Maintenant, quand je regarde ces images, je me dis que j'étais mieux que maintenant, mais à l'époque, je me trouvais moche. Puis j'avais commencé tard, à 35 ans, et ce n'était pas une vocation. J'avais des sueurs froides, les mains moites, l'estomac noué... C'était très compliqué de donner le change.

Vous vous êtes dit quoi la première fois où vous avez fait l'amour ?

J'étais disquaire au Whisky à gogo, à Juan-les-Pins, et en face du Whisky à gogo. J'avais 16-17 ans, il y avait une pinède et alors je mettais un disque "Going Home" des Stones qui durait 11 minutes 35. Je courais dans la pinède, j'allais me préparer une fille et je revenais. Et là, je dois dire, j'étais tellement excité que j'avais l'éjaculation précoce. Le temps d'arriver, c'était fini. Voilà, la première fois, c'était comme ça.