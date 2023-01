"Pathaan", film de la discorde entre "Monsieur Bollywood" et la droite hindoue

La star de Bollywood Shah Rukh Khan, 57 ans, est de retour à l'écran pour la première fois depuis quatre ans avec "Pathaan", un film d'action à gros budget qui a déclenché la colère de la droite hindoue.

"Pathaan", qui est sorti au cinéma mercredi, la veille des célébrations du Jour de la République, a suscité la polémique chez des groupes hindous extrémistes qui protestent contre l'une des chansons au générique.

Dans ladite chanson, Deepika Padukone, une actrice indienne qui figure au casting - avec le héros du cinéma d'action indien John Abraham - apparaît avec un bikini de couleur safran. Le safran est une couleur associée à la religion hindoue et considérée comme sacrée.

Mercredi, des activistes d'un groupe hindou radical ont manifesté avec des banderoles "Boycott Pathaan" à Bangalore, selon les médias locaux.

Tout en criant des slogans, ils ont aussi brûlé les affiches du film. Des manifestations similaires ont eu lieu mardi dans l'est de l'Etat du Bihar et vendredi dernier en Assam.

La chaîne d'information NDTV a déclaré que plus de 500.000 billets avaient été réservés pour sa première journée.

- 1er blockbuster de 2023 -

Shah Rukh Khan est l'une des plus grandes stars du cinéma indien avec des millions de fans au pays et à l'étranger. Aussi connu sous le nom de "King Khan" et "Badshah", il règne sur Bollywood depuis plus de 30 ans.

Mais son retour dans les salles obscures survient après une série de revers personnels et professionnels. Son dernier film "Zero" en 2018 a été un échec commercial et son fils a été arrêté l'année dernière dans une affaire de drogue qui a ensuite été abandonnée.

M. Khan appartient à la minorité musulmane d'Inde. Des voix se sont manifestées pour interdire le film à moins que la chanson ne soit retirée. Le hashtag #BoycottPathaan est apparu sur Twitter, en lien avec les récentes campagnes répétées sur les réseaux sociaux contre certains films de la droite hindoue.

Deux autres acteurs bollywoodiens, Aamir Khan et Ranbir Kapoor, ont également fait l'objet d'appels au boycott récemment.