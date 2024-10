Soldats allemands exécutés en 1944: de nouvelles recherches en France

Le 12 juin 1944, un groupe de 46 soldats de la Wehrmacht et une Française soupçonnée de collaboration auraient été exécutés par des Francs-tireurs et partisans (FTP), d'obédience communiste, quelques jours après les massacres nazis de Tulle et d'Oradour-sur-Glane, d'après le témoignage tardif d'un membre survivant, Edmond Réveil, âgé de 18 ans à l'époque.

Cette zone, examinée avec un géoradar et des détecteurs de métaux, a été également localisée par deux témoins des fouilles inachevées des années 1960 - la date exacte demeure inconnue à ce jour -, un agriculteur de la commune, alors enfant, et un ancien militaire, en permission dans la région à l'époque.

Les 46 soldats avaient été fait prisonniers par la Résistance en Corrèze les 7 et 8 juin 1944, et exécutés peu après les massacres commis par la Division SS Das Reich à Tulle le 9 juin (99 civils pendus, et 101 tués en déportation) et à Oradour-sur Glane (Haute-Vienne) le 10 juin (643 habitants mitraillés et brûlés dans des granges et l'église du village).